TORINO – E’ morta a soli 45 anni Claudia Canalis, assessore alla Comunicazione, alle Politiche giovanili ed all’Agricoltura del comune di Villarbasse, in provincia di Torino. Ha lottato per oltre un anno contro una grave malattia che alla fine ha avuto la meglio su di lei. Lascia il marito e due figli, un ragazzo di 13 anni e una bambina di 10.

La Canalis, laureata in Scienze politiche, aveva lavorato nel settore informatico ed era anche diplomata in Pianoforte al Conservatorio di Torino. Dipendente del Csi di Torino, prima di essere nominata nell’ultima legislatura, cominciata nel 2014, assessore di Villarbasse, era stata già consigliere comunale dal 2009. Dal 2014 era entrata nella squadra del sindaco Eugenio Aghemo. Molti dei suoi concittadini ne hanno ricordato anche l’impegno in parrocchia e l’attenzione per i più deboli.