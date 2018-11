REGGIO EMILIA – Arijana Seferi, una ragazza macedone di 19 anni, residente a Villarotta, in provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, domenica 18 novembre, lungo la strada provinciale che collega Tagliata a Villarotta di Luzzara.

La giovane viaggiava accanto al padre, di 41 anni, su una Fiat Bravo che si è schiantata contro una Multipla condotta da un cittadino di origine indiana di 53 anni. Dopo lo schianto le due auto sono finite fuori strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori i con tre ambulanze della Croce Rossa di Reggiolo e Guastalla, personale dell’automedica e autoinfermieristica e i vigili del fuoco di Guastalla e Luzzara che hanno estratto i feriti dalle lamiere della vettura.

Nell’ospedale di Guastalla sono stati trasportati il cittadino indiano e la 19enne, mentre il padre della giovane è stato trasferito in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio. I due uomini non risultano in pericolo di vita, mentre Ariana non è riuscita a sopravvivere alle gravissime ferite riportate nello schianto.

In serata i familiari della giovane si sono recati in ospedale a Guastala per il triste rito del riconoscimento della salma, ora a disposizione della magistratura.