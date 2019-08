MONZA – Un violento temporale, con forti raffiche di vento, si è abbattuto sulla Brianza nelle scorse ore e ha letteralmente divelto parte del tetto di una palazzina di cinque piani a Villasanta, in provincia di Monza e della Brianza, proprio di fronte al Municipio. Diversi pezzi di lamiera sono stati sradicati dal vento e catapultati nella piazza sottostante, dove si trova un supermercato, senza provocare feriti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, che stanno provvedendo alla rimozione del materiale caduto a terra e alla messa in sicurezza dell’area.

Maltempo: temporali a Milano e in altre zone Lombardia

Vento e pioggia a Milano hanno creato nel primo pomeriggio a Milano qualche disagio al traffico (già scarso per il periodo di ferie), la caduta di rami di alberi e allagamenti di cantine. Temporali anche su altre zone della Lombardia. Ad esempio è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale Gardesana all’altezza di Limone sul Garda, nel Bresciano, per una frana causata alle forti piogge che sono cadute nella zona.

Ieri 1 agosto la protezione civile regionale ha emanato una allerta arancione per temporali forti e un’allerta gialla per rischio idraulico e vento forte. Sempre a Milano è stato attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. (fonte ANSA)