BERGAMO – Un mal di testa, febbre molto alta e poi la morte in poche ore. Una ragazza di appena 19 anni di Villongo, in provincia di Bergamo, è morta nella mattina del 3 dicembre per una meningite fulminante.

La giovane si trovava a Brescia all’Università Cattolica che frequentava, quando ha iniziato ad accusare un malore. Un amico l’ha accompagnata al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia, dove le sue condizioni non sembravano gravi.

In poche ore però il quadro clinico è peggiorato e nella notte tra lunedì e martedì è morta. La procura ha disposto l’autopsia per la mattina del 4 dicembre. (Fonte ANSA)