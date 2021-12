Villorba, auto nel fosso, ragazza muore sul colpo, feriti 3 amici. Due incidenti mortali in Veneto nelle ultime ore. L’ultimo a Villorba: l’auto con a bordo 4 ragazzi è finita autonomamente in fondo a un fosso. Non ce l’ha fatta Carlotta De Rossi, 18 anni, di Villorba che è deceduta sul colpo. Feriti lievemente i tre amici, una coetanea e due ragazzi ventenni.

A San Vendemmiano, la vigilia di Natale, una donna di 30 anni, Margherita Lotti, di Orsago (Treviso), è stata travolta e uccisa da un Suv condotto da un ubriaco mentre la donna si trovava accanto alla propria automobile, in panne in sosta a bordo strada.

Carlotta De Rossi frequentava il quinto anno dell’istituto tecnico Mazzotti di Treviso. Abitava in via Po, giusto un chilometro distante dal luogo dell’incidente. Non è chiaro come l’auto su cui era a bordo abbia perso il controllo nell’affrontare una curva.

L’auto ha perso aderenza sulla carreggiata prima di finire nel fosso e rimbalzare violentemente sulla sede stradale. Il ragazzo alla guida è risultato negativo all’alcol-test.

Alcol-test invece positivo per il conducente che ha innescato la carambola mortale a San Vendemmiano. Secondo la ricostruzione, la giovane era in attesa di alcune persone chiamate in aiuto quando, la sua auto è stata investita.

Nell’impatto, è stata proiettata oltre il guard rail, precipitando dal cavalcavia sul quale la sua automobile si era bloccata. Il decesso è stato istantaneo. L’investitore, un 50enne del posto, è stato trovato con una concentrazione di alcol nel sangue tre volte oltre quella massima consentita ed è stato arrestato per omicidio stradale.