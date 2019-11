TREVISO – Vasto incendio scoppiato questa notte, 23 novembre, nell’azienda agricola “Nonno Andrea” a Villorba, in provincia di Treviso. Sul posto sono arrivati dieci mezzi dei vigili del fuoco da Treviso, Montebelluna, Conegliano, con il supporto anche di una grossa autobotte dalla sede aeroportuale. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per la messa in sicurezza degli impianti e la verifica e messa in sicurezza delle strutture. Ancora da quantificare il totale dei danni, ma si parla di decine di migliaia di euro come minimo.“

L’azienda “Nonno Andrea” è anche un negozio molto conosciuto di frutta e verdura bio e ha una fattoria didattica molto frequentata dalle famiglie con bambini piccoli.

Fonte: LA TRIBUNA DI TREVISO.