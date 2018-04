TREVISO – Guidava lo scuolabus ubriaco. Per questo un’autista di 50 anni a Villorba (Treviso) è stato licenziato e denunciato per guida in stato di ebrezza, con conseguente ritiro della patente.

I fatti risalgono al 7 dicembre 2016 e ora l’uomo è finito dinanzi a un giudice per difendersi dalle gravi accuse. I vigili di Villorba lo hanno sorpreso alla guida ubriaco dopo che aveva già accompagnato i piccoli alunni a scuola e probabilmente stava tornando a riprenderli.

A far scattare l’intervento della polizia locale è stato un piccolo incidente: l’uomo aveva imboccato con lo scuolabus una strada sbagliata. Accortosi dell’errore ha provato a tornare indietro ma nel corso della manovra ha urtato un’auto in sosta. Un testimone, che ha assistito alla scena, ha quindi chiamato i vigili.

Ma al loro arrivo l’autista era visibilmente alterato: sottoposto ad alcoltest è risultato positivo con valori di ben quattro volte superiori al limite consentito. Per lui è scattato l’immediato ritiro della patente e la denuncia. L’azienda di autotrasporti lo ha licenziato in tronco.