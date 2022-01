Villotta di Chions, Suv contro Panda: morte due donne, ferite due bambine. Conducente fugge e poi viene arrestato

Sono due giovani donne, parenti tra loro, di 21 e 25 anni, residenti a Mareno di Piave e Conegliano (Treviso), le vittime di un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 30 gennaio, lungo l’A28, a Villotta di Chions (Pordenone).

Arrestato il conducente del Suv

Nell’incidente si sono scontrati un Suv e una Panda dove erano a bordo le due donne. Il conducente del Suv, prima fuggito, è stato poi arrestato. Si tratta di un cittadino bulgaro, residente a Pordenone, ora accusato di omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver provocato l’incidente, il conducente è uscito indenne dall’auto ed è scappato nei campi ma è stato individuato alcune ore dopo dalle forze dell’ordine.

Le condizioni delle bambine

Nello scontro, oltre alle due donne morte, sono rimaste ferite due bambine, che viaggiavano nella stessa Panda, probabilmente sul sedile posteriore: una bimba di pochi mesi e la sorellina appena più grande. Sono state ricoverate all’ospedale di Udine, la più piccola è in prognosi riservata. Nell’incidente è stata coinvolta anche una terza auto la cui conducente, sotto choc, è stata la prima a lanciare l’allarme. L’autostrada in direzione di Conegliano è rimasta chiusa per alcune ore.