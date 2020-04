ROMA – Con gli 11mila di ieri salgono ad oltre 20mila le persone denunciate nel weekend dalle forze dell’ordine per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. Ieri sono stati 186.741 i controllati: 11.022 sono stati sanzionati per i divieti di spostamento, 47 per false dichiarazioni e 25 per violazione della quarantena.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 66.538: 115 titolari sono stati sanzionati, per 24 è stata decisa la chiusura dell’attività. Sabato i denunciati erano stati circa 9.500; i trasgressori aumentano, dunque.

Insomma, prima di poter parlare di fase 2 bisognerebbe concludere degnamente la fase 1, e i 20mila trasgressori del week end non sono un dato incoraggiante. “Fase due non vuol dire liberi tutti. La cosa che dobbiamo fare è cercare di riattivare una parte dell’economia, ma farla con buonsenso e prudenza”, ha detto oggi il ministro degli Esteri Di Maio.

Il week end prossimo si annuncia cruciale, tanto più che le belle giornate associate a Pasqua e pasquetta fanno temere per il peggio. Le forze dell’ordine saranno ancora più agguerrite: ma un’altra infornata di decine di migliaia tra trasgressori e multati non possiamo davvero permettercela. (fonte Ansa)