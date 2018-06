ROMA – Una 39enne cambogiana è stata denunciata dai carabinieri per aver aggredito con quattro coltellate all’addome il suo ex compagno, un 62 enne italiano, nelle prime ore della serata di ieri a Vimodrone (Milano). [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Secondo quanto ricostruito dai militari di Sesto San Giovanni (Milano), i due dalla fine della loro relazione vivono in due distinti appartamenti all’interno della stessa villa non senza problemi.

Ieri, mentre faceva manovra con l’auto, il 62 avrebbe urtato e distrutto alcune bottiglie di acqua che la 39enne aveva appena acquistato, scatenando la sua rabbia. Impugnato un coltello da cucina, la donna si è scagliata sul convivente, sferrandogli quattro fendenti all’addome.

L’uomo è rimontato in auto guidando da solo fino all’ospedale, dove si trova tuttora ricoverato, non pericolo di vita con politraumi e lesioni all’intestino, giudicate guaribili in 30 giorni. La donna si sarebbe poi presentata da sola in caserma, dove è stata denunciata per lesioni personali aggravate.