Vincenzo Maisto: “Mio padre morto in casa. Aveva la febbre e non riusciva a respirare”

L’annuncio sui social di Vincenzo Maisto, diventato famoso sui grazie alla sua pagina “Il signor distruggere”.

E morto il padre di Vincenzo Maisto. E’ lo stesso “Signor distruggere” ha darne l’annuncio su Facebook.

“Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) – scrive Vincenzo Maisto – aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza e lo hanno trovato morto in bagno. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi”. Non è chiaro se l’uomo fosse o meno affetto da Covid.

Chi è Il Signor Distruggere?

Si tratta di un volto davvero molto amato sui social. Prende spesso parte a eventi e trasmissioni televisive nazionali. È riuscito a conquistare i numerosi fan attraverso il suo cinismo. Dopo aver preso ben due lauree, scelse di raccontare le sue esperienze e quelle degli altri attraverso un blog e una pagina Facebook. Ed è lui che ha coniato il termine “pancine”, per parlare di quelle mamme spesso fin troppo apprensive per il figlio in arrivo.

Vincenzo Maisto, classe 1985, è seguito da oltre un milione di persone sui vari canali social. Come riporta Gossip e Tv, sotto il post da lui condiviso sulla sua pagina ufficiale di Facebook i fan hanno espresso il dispiacere per quanto accaduto al padre. Sono diverse le persone che inviano un grande abbraccio a Vincenzo. (Fonte Gossip e Tv).