Vinchio, prete si sente male mentre celebra un matrimonio e muore durante scambio di anelli

Un prete si sente male durante un matrimonio e muore durante lo scambio di anelli. E’ morto così don Aldo Rosso, 75 anni, sacerdote di Vinchio, provincia di Asti. Il 75enne, durante la celebrazione, è stato colpito da un’emorragia cerebrale e si è accasciato mentre stava alzando al cielo l’ostia consacrata, proprio nel momento dello scambio degli anelli degli sposi.

I soccorsi inutili in Chiesa

Tra gli invitati presenti in Chiesa c’era anche un medico che ha provato, inutilmente, a intervenire per salvare il sacerdote. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Grande il dolore di una intera comunità, quella di Vinchio, dove don Aldo Rosso era molto popolare e amato.

Il dolore della comunità di Vinchio

Il prete, a breve, avrebbe dovuto celebrare anche il battesimo del figlio della coppia.

“La comunità Vinchiese si stringe al dolore della famiglia Rosso, per la perdita del nostro Don Aldo” si legge in un post pubblicato in queste ore su Facebook dall’amministrazione comunale.

Sacerdote dal 1974, don Aldo Rosso per stare vicino alla comunità durante l’emergenza Covid aveva anche fatto installare un altoparlante sulla facciata della chiesa in modo da farsi sentire anche all’esterno.