Era contenuto in una bottiglia di colore scuro il vino utilizzato per errore da una donna, a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, per preparare il biberon al figlio di quattro mesi ora ricoverato in rianimazione al Giovanni XXIII di Bari. Le sue condizioni sono in lieve miglioramento e nelle prossime ore potrebbe essere sciolta la prognosi. La donna, nella giornata di ieri, lunedì 29 aprile, avrebbe diluito il latte in polvere prelevando il liquido dalla bottiglia scura in cui credeva ci fosse acqua.

A quanto si apprende il piccolo avrebbe ingerito parte del contenuto del biberon per poi rifiutarlo. E’ stato in quel frangente che la donna si è accorta dell’errore e ha subito deciso di portare il bambino al pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi. Qui, dopo le prime cure, è stato disposto il trasferimento a Bari. I Carabinieri della compagnia di Brindisi, coordinati dalla procura, stanno acquisendo gli elementi sull’accaduto. Al momento l’ipotesi prevalente è che possa essersi trattato di un incidente domestico.