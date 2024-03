Violenza sessuale e lesioni. Con queste accuse è finito a processo un dentista di Roma. Ad accusarlo una ragazza di 16 anni, violentata nel suo studio mentre era sdraiata sul lettino per una semplice igiene orale. I fatti risalgono al 3 agosto 2021, quando la ragazza accompagnata dal nonno, si presenta nello studio del dentista, amico di famiglia, per una visita di controllo e per una pulizia dei denti. È la prima volta che viene seguita da quel dottore perché solitamente è una donna, collega dell’imputato, ad occuparsi di lei. I referti dei medici del pronto soccorso rivelarono che la 16enne soffriva di un “disturbo post traumatico”, conseguenza degli abusi subiti. Il modo bonario e scherzoso del medico fece sì che la ragazzina si sentisse a suo agio e abbassasse le sue difese. Il dottore le tolse gli occhiali, giustificando l’atto con la necessità di eseguire la manovra “Temporo mandibolare”, una tecnica che coinvolge i pollici e i denti mandibolari. Poi le accarezzò le gambe. Lei inorridita – racconta nella denuncia – non sa come reagire di fronte al subdolo abuso sessuale messo in atto dal medico. L’imputato non le concede nemmeno il tempo di realizzare quello che sta succedendo e sfrutta lo stato confusionale della ragazzina. E la costringe a subire violenza.

Il giudice, nel firmare l’ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari) per il medico ora sotto processo, scrisse che quest’ultimo non esitò a soddisfare la sua concupiscenza, approfittando della vulnerabilità della paziente. Tuttavia, Sofia trovò la forza di denunciare e fece arrestare il suo aggressore, dimostrando grande coraggio.