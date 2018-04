ROMA – Introdurre al più presto norme per accelerare i processi sulla violenza contro le donne: questo l’appello lanciato dall’Associazione nazionali magistrati (Anm).

Francesco Minisci, presidente di Anm, ha ribadito l’importanza di poter celebrare più velocemente i processi relativi ai casi di violenza contro le donne: “La violenza di genere, per le dimensioni che sta assumendo, è una emergenza e deve essere trattata adottando tutti gli strumenti più idonei ed efficaci per contrastarla. L’attenzione della magistratura e delle forze dell’ordine è massima.

Ma per raggiungere questo prioritario obiettivo è imprescindibile che il legislatore introduca norme che permettano l’accelerazione della celebrazione dei processi, senza le quali l’azione giudiziaria non può essere efficace nei termini in cui tutti chiediamo ed auspichiamo. E sotto questo profilo siamo pronti a confrontarci su una serie di proposte di sistema”.