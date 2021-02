Nessun ferito ma danni enormi mercoledì mattina a Vipiteno, dove a causa della troppa neve è crollato il tetto del palaghiaccio. Il cedimento, avvenuto verso le ore 7, è stato appunto causato dal peso della neve, che questo inverno sta cadendo abbondantemente, così anche in queste ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente l’impianto era chiuso e non ci sono feriti.