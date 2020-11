Virginia Raggi in autoisolamento: è entrata in contatto con persona positiva (foto Ansa)

La sindaca di Roma Virginia Raggi è in autoisolamento domiciliare dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid.

La sindaca Virginia Raggi è in autoisolamento per avere avuto contatti con un positivo.

“La scorsa settimana – scrive su Facebook Virginia Raggi – sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19. Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli. Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione”.

Nel Lazio oltre 2400 casi, RT in calo

Crescono i nuovi casi di Covid nel Lazio, a fronte però di un aumento di tamponi.

Oggi nella regione si registrano 2.432 positivi (+223 rispetto a ieri) su oltre 26 mila tamponi (+1.131), 34 decessi e 144 i guariti. Roma conta 1247 nuovi casi.

Il rapporto tra positivi e i tamponi è al 9% mentre il valore RT in calo a 1.29.

Inviate, inoltre, le indicazioni ai primi 11 laboratori privati che si sono dichiarati pronti per effettuare il tampone molecolare, il “proficiency test presso il laboratorio di virologia dell’istituto Spallanzani a garanzia dei cittadini”.

Mentre venerdì aprirà un nuovo drive a Tor Vergata: il 63° della rete regionale.

Nelle province si registrano 706 casi. Di questi 276 nella Asl di Frosinone, seguita dalla Asl di Viterbo con 229 positivi, da quella di Latina 146 e infine dalla Asl di Rieti con 55 nuovi positivi. (fonti AGI, ANSA)