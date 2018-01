ROMA – Se ricevete una cartella esattoriale sospetta, fate attenzione: potrebbe essere il virus TaxOlolo. Un attacco hacker di grandi dimensioni è stato lanciato da un server inglese e ha già colpito oltre 80 compagnie, tra cui Aci, Fineco, Autostrade, la Camera e Trenitalia. Il virus è stato creato su misura per colpire le aziende italiane e arriva sotto forma di mail dal ministero delle Finanze, con oggetto “Codici Tributo Acconti” o “F24 Acconti-Codice Tributo 4034”, e una volta aperto installa un software nel computer infettato, ma non è ancora chiaro cosa sia in grado di fare.

A lanciare l’allarme è l’azienda Yoroi di Bologna, specializzata in sicurezza informatica, che ha scoperto l’attacco hacker in corso, come spiega Jaime D’Alessandro sul sito Repubblica. Se l’oggetto della mail indica moduli noti a chi lavora nelle amministrazioni, l’indirizzo è evidentemente fasullo, ma se il dettaglio sfugge al destinatario ci si ritrova col pc infettato: