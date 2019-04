ROMA – Un rocambolesco inseguimento cominciato in Slovenia e proseguito per decine di chilometri. E’ terminata in Italia, a Visco, la fuga di un furgone con a bordo 12 migranti e guidato da un passeur. La polizia è riuscita a bloccare il mezzo, che dal suo arrivo nel territorio italiano aveva già attraversato 60 chilometri.

Il furgone, proveniente dalla Slovenia e su cui viaggiavano migranti bengalesi presunti irregolari, è stato intercettato dopo una segnalazione inviata dalla Polizia slovena alle autorità italiane intorno alle 17. Il veicolo ha varcato il confine al valico di Pesek e ha proseguito in direzione dell’autostrada A4 Trieste-Venezia. E durante la corsa ha anche speronato alcune auto, sembra senza causare incidenti né feriti.

All’altezza del casello autostradale del ‘Lisert’, dove era stato allestito un posto di blocco, un agente ha intimato l’Alt, ma l’automezzo ha prima tentato di investire il poliziotto e, successivamente, ha aggirato lo stesso posto di blocco, imboccando l’autostrada. Dopo essere uscito dall’autostrada a Villesse sfondando la barriera del casello e avere percorso in territorio italiano oltre 60 chilometri, il furgone è stato infine bloccato a Visco (Udine), grazie all’intervento di una Volante di Duino (Trieste).

In queste ore la Polizia sta effettuando accertamenti sulle tredici persone per identificare con certezza il passeur e i presunti migranti irregolari, che sarebbero cittadini del Bangladesh. Insieme con la Polizia di Duino, Udine e Gorizia sul posto sono poi giunti anche i soccorritori, che hanno accertato le condizioni dei migranti: nessuno di essi è risultato gravemente ferito. (fonte ANSA)