ROMA – L'imprenditore Vito Caroli è stato ritrovato a 40 giorni dalla sua scomparsa e la troupe di Chi l'ha Visto? ha documentato l'abbraccio tra il padre e il figlio. L'uomo era scomparso il 20 aprile da Latina ed è stato trovato in Austria dopo oltre un mese senza sue notizie.

Il giorno della scomparsa Caroli aveva noleggiato un’auto, poi aveva lasciato a casa cellulare, carte di credito e pc per svanire nel nulla. Il figlio Alberto si era messo sulle sue tracce dopo aver ricevuto una mail in cui diceva di trovarsi a Vienna, in Austria, ed è riuscito a ritrovarlo anche grazie all’aiuto del programma di Rai Tre Chi l’ha visto?.

Un abbraccio commovente quello tra padre e figlio che è stato documentato dalla troupe televisiva. Caroli è apparso confuso al momento del ritrovamento e ha detto alla famiglia di aver sentito una strana voce nella sua testa. Ora si è ricongiunto ai suoi cari, anche se è apparso in un primo momento confuso e disorientato, e la vicenda ha avuto un lieto fine.