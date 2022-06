Vittoria Barillari non ce l’ha fatta: l’incidente in moto con il marito. Non ce l’ha fatta Vittoria Barillari. La donna, 50 anni, era caduta dalla moto guidata dal marito il 2 giugno scorso: gravissima, fu trasportata all’ospedale Civile di Brescia, operata d’urgenza per bloccare l’emorragia cerebrale. Nello steso ospedale è purtroppo è morta nella giornata di ieri.

Vittoria e il marito stavano tornando dalla gita in moto con cui festeggiavano l’anniversario del loro matrimonio. Non si sa esattamente cosa sia accaduto: di un guasto alla motocicletta a causa del quale Vittoria è stata sbalzata di sella cadendo rovinosamente a terra e battendo violentemente la testa sull’asfalto. Il marito era riuscito invece a tenere la moto e restare in sella.

L’incidente era avvenuto tra Cappelletta e Romanore, due frazioni di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova. Lascia il marito Vincenzo, il figlio Antonio, i genitori e i fratelli. La piange l’intera comunità di Palidano.

Sul gruppo Facebook del paese si legge: “La comunità di Palidano piange la perdita della cara Barillari Vittoria. Per anni si è dedicata al catechismo dei nostri ragazzi in Parrocchia, sempre pronta ad aiutare, disponibile e gentile con tutti in Paese.Il nostro pensiero va alla sua famiglia alla quale ci stringiamo in questo incolmabile dolore. Ciao Vittoria”.