BRESCIA – “Godetevi ogni momento, in un istante la vita cambia”: il consiglio arriva da Vittoria Ceretti. Bresciana, 19 anni, Vittoria è una delle modelle italiane più note al mondo.

E’ stata protagonista di campagne di firme come Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Chanel, Versace, Prada, Gicenchy, ha calcato 200 passerelle ed è comparsa sulle copertine delle più autorevoli riviste di moda italiane e straniere.

Tutto per Vittoria, ricorda Leggo, è nato partecipando al concorso Elite Model Look Italia. Il suo mito sono sempre state le modelle degli anni Novanta, in particolare Linda Evangelista. Ma lei non assomiglia particolarmente a nessuna:

“Fisicamente mi viene detto spesso di somigliare a diverse modelle, dipende molto dal trucco. Come carriera, invece, penso sia impossibile definirlo”.

Ama la sua professione:

“E’ una professione che tiene impegnate e sempre sull’attenti in caso una chiamata inaspettata possa arrivare dal tuo agente. Si tratta anche di un lavoro che ti permette di viaggiare, conoscere persone fantastiche in tutto il mondo e fare esperienze di vita che non tutti sono in grado di fare”.

A chi sta per intraprendere lo stesso lavoro ha alcuni consigli:

“Il primo è quello di godersi l’esperienza e viverla al massimo. Quando oggi penso a Elite Model Look tutti i ricordi che sfiorano la mia mente sono positivi. Poi di non buttarsi troppo giù in caso non dovessero vincere, proprio perché anche io non ho vinto. E infine siate voi stessi. Pensando agli inizi penso solo a quanto quel momento ha cambiato la mia vita per sempre. Si, provo nostalgia, voglia di tornare quattordicenne e rivivere tutto da capo”.

Alla giovane Vittoria darebbe un solo consiglio: