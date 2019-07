ROMA – Sarà l’agenzia di onoranze funebri “Pepi” di Vittoria a occuparsi del funerale del piccolo Simone D’Antonio, la seconda vittima di via IV Aprile, dove un suv ha falciato due cuginetti di 11 anni. L’indicazione sarebbe stata ricercata dal Comune del paese che sorge in provincia di Ragusa in accordo con la prefettura e le forze dell’ordine dopo le polemiche in merito all’agenzia funebre che ha seguito i funerali del piccolo Alessio, riconducibile a un amico dell’arrestato.

Le forze dell’ordine sceglieranno l’agenzia di pompe funebri a cui affidare i funerali del piccolo Simone D’Antonio, nominando la stessa come ausiliaria di polizia giudiziaria. La decisione, apprende l’Agi, è stata presa proprio per evitare quanto successo per i funerali del cuginetto Alessio, le cui onoranze funebri sono state affidate a un’impresa in cui lavora Maurizio Cutello, attualmente sotto processo assieme ad Angelo Ventura, uno degli occupanti del Suv guidato da Rosario Greco che ha travolto i due bambini uccidendoli. L’agenzia nominata dalle forze dell’ordine provvederà pertanto a prelevare la salma del piccolo Simone all’obitorio dell’ospedale di Messina per portarla a Vittoria dove poi si terranno i funerali.

A dare la notizia per primo è stato il giornalista Paolo Borrometi che in un suo post su Facebook si è chiesto come è stato possibile che questa agenzia gestisca il funerale del povero Alessio. “La follia nella follia – scrive testualmente Borrometi – Fermate questo scempio, intervenite per evitare che i funerali del piccolo Alessio D’Antonio possano essere fatti da un amico di chi lo ha ucciso”.