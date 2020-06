VITTORIA (RAGUSA) – Un giovane di 27 anni, Stefano Molè, risulta scomparso da Vittoria, in provincia di Ragusa.

Stefano Molè non dà più notizie di sé da venerdì sera, ovvero da quando ha finito il suo turno di lavoro nel negozio di ortofrutta in cui lavora, in via Roma.

La madre, Giusy, dopo averlo atteso invano per gran parte della giornata di sabato, domenica 14 giugno si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato le ricerche.

Il giovane prima di far perdere le proprie tracce ha lasciato le chiavi di casa nella buca delle lettere. Un gesto che potrebbe alimentare l’ipotesi di una fuga volontaria.

L’appello social a Stefano Molè

“Stefano torna a casa, ti prego, non abbiamo più un posto dove cercarti. Fatti sentire, almeno facci sapere che stai bene”, si legge in un post su Facebook rilanciato da Radio RTM Modica.

L’appello è che chiunque abbia notizie di Molè contatti il 112 per riferirle.

Secondo quanto scrive il Giornale Ibleo, tutti lo conoscono come un giovane tranquillo, dedito al lavoro.

Come ricorda il sito del Ministero della Difesa, quando una persona risulta ingiustificatamente irreperibile, se ne può segnalare la scomparsa alle Forze di Polizia contattando i numeri di emergenza o andando in una Stazione Carabinieri o altro Ufficio delle Forze dell’Ordine.

La tua comunicazione consentirà di inserire tempestivamente in Banca Dati una temporanea “segnalazione di persona scomparsa/irreperibile”.

Tuttavia la segnalazione telefonica non sostituisce la denuncia di scomparsa e deve essere formalizzata entro 72 ore, pena la revoca automatica dalla Banca Dati. (Fonti: Ansa, Radio RTM Modica)