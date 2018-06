VITTORIA (RAGUSA) – Ubriaco al volante, viene fermato dalla polizia ma tenta di investire un agente. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ stato arrestato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza Vincenzo B. C., 50 anni, di Vittoria (Ragusa).

Nel pomeriggio di martedì 12 giugno l’uomo stava guidando vicino ad un mercato di ortofrutta in via Incardona, a Vittoria, quando la sua guida a ondivaga ha attirato l’attenzione di una volante della polizia, come racconta il Giornale di Sicilia: