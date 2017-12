ROMA – Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, è stato ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono serie ma stabili.

Vittorio Cecchi Gori, ricoverato in prognosi riservata in rianimazione al policlinico Gemelli, è giunto in ospedale a causa di una ischemia cerebrale. In conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati, si è appreso, anche alcuni problemi cardiaci.

I figli chiedono il massimo riserbo per la privacy per le condizioni di salute del padre ricoverato oggi per arresto cardiaco.

Il figlio Mario, insieme alla madre Rita Rusic, ex moglie di Cecchi Gori, stanno rientrando in Italia da Miami, dove si trovavano.