TREVISO – Un uomo è stato ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La vittima si chiamava Paolo Viaj, 57 anni, e viveva assieme a due donne. Secondo quanto si è appreso l’ omicidio sarebbe avvenuto durante una violenta lite familiare.

La vittima viveva infatti insieme a due donne, una delle quali sarebbe la moglie, ma si attendono conferme, e l’altra un’amica di quest’ultima, rispettivamente di 52 e 24 anni, che gli inquirenti, giunti sul luogo della tragedia in via Val de Romani, nella zona di Borgo Olarigo, hanno già interrogato e al momento si trovano entrambe piantonate in ospedale. L’uomo sarebbe stato picchiato, preso a bastonate e infine soffocato. (Fonte Ansa).