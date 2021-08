Sbandano con l’auto e abbattono un palo della luce: una passante muore travolta dal traliccio. La tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì 11 agosto a Viverone, in provincia di Biella.

A bordo dell’auto viaggiava un gruppetto di giovani che hanno iniziato a sbandare, finendo per schiantarsi contro un palo dell’illuminazione in viale Lido che è stato divelto. E’ caduto proprio in direzione di una donna che in quel momento stava passeggiando con le amiche. Si chiamava Diana Breshka e aveva 56 anni.

E’ stato purtroppo vano l’intervento dei sanitari del 118: il colpo alla testa è stato fatale, la donna è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il sindaco di Viverone, Renzo Carisio.

Uccisa dal palo abbattuto a Riverone, la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni la vittima stava passeggiando in compagnia di alcune amiche sul marciapiede di viale Lido, che collega il lungolago alla Statale.

L’automobile, una veccia Fiat, trasportava un gruppetto di giovani diretti al lago. Nessuna conseguenza per loro, solo qualche contusione.