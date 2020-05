ROMA – Un incendio divampato in piena notte ha completamente distrutto il Vivi Bistrot, locale all’interno di Villa Pamphilj a Roma.

Le fiamme sono divampate intorno all’1 di notte del 28 maggio e in pochi minuti si sono propagate, distruggendo il chiosco che da sempre è meta di giovani e famiglie.

Il Vivi Bistrot era un punto di ritrovo all’interno del parche che è stato cancellato completamente dal rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro autobotti per riuscire a spegnere l’incendio e indagare su quanto accaduto.

Secondo Lorenzo Marinone, consigliere del municipio XII, le fiamme sarebbero il frutto di un atto doloso.

Per questo motivo Marinone si schiera coi residenti, che chiedono maggiore sorveglianza intorno e dentro al parco.

“Sono necessarie le telecamere di sorveglianza all’interno dell’enorme parco”, dice il consigliere.

“Il lavoro di vigilanza notturna attivato dalle forze dell’ordine è encomiabile, ma non basta per tutelare l’enorme patrimonio”, ha aggiunto.

Intanto il famoso caffè di Villa Pamphilj è stato cancellato dal fuoco, la struttura è completamente danneggiata e il locale è stato dichiarato inagibile.

I rilievi per determinare la natura dell’incendio sono ancora in corso, ma i vigili del fuoco non escludono che possa essersi trattato di un atto doloso.

Se così fosse, l’ombra del racket o di malintenzionati potrebbe celarsi dietro al rogo.

Intanto i residenti, a gran voce, chiedono telecamere e maggiori controlli. (Fonte: Il Messaggero)