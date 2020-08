Trovato il corpo di una donna nei boschi di Caronia (Messina). Si tratta del posto dove Viviana Parisi è scomparsa con il figlio da sei giorni.

Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (Messina) dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio.

La donna trovata morta a Caronia indossa un paio di pantaloncini jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche. Una scarpa era indossata, l’altra è stata trovata vicino al cadavere che giaceva bocconi tra gli alberi di una boscaglia non molto distante dal punto dell’autostrada A20 da cui Viviana Parisi si è allontanata.

Le squadre di ricerca stanno concentrando le ricerche nella zona non solo del figlio di Viviana, Gioele di 4 anni, ma anche di una donna di Castel di Lucio, piccolo paese poco distante da Caronia, madre di tre figli. La donna si è allontanata con un’auto scura e ha lasciato il cellulare in casa.

Il corpo potrebbe essere di un’altra donna scomparsa.

La scomparsa di un’altra donna di 43 anni F.P. da Castel di Lucio, comune messinese che dista 21 km da Caronia, è stata infatti denunciata venerdì dai familiari.

I carabinieri ora stano cercando di risalire all’identità della donna trovata nei boschi di Caronia sotto l’autostrada Palermo-Messina. Nella zona quindi vengono cercate F.P. e Viviana Parisi scomparsa col figlio di 4 anni il 3 agosto scorso.

Viviana Parisi, le parole del pm.

Viviana Parisi scomparsa con il figlio da lunedì 3 agosto. Il pm Angelo Cavallo che sta coordinando le indagini ricostruisce gli ultimi venti minuti della donna prima della scomparsa.

“Gli scontrini del pedaggio ci dicono che ci sono venti minuti di buco tra il momento in cui è uscita e il momento in cui è rientrata. Dal suo paese, Venetico, ha raggiunto Milazzo. Qui, anziché fermarsi come aveva detto al marito, ha imboccato l’autostrada in direzione Palermo ed è uscita allo svincolo di Sant’Agata, senza pagare il pedaggio. A Sant’Agata non sappiamo cos’abbia fatto per venti minuti, poi si è rimessa in marcia fino al punto in cui è accaduto l’incidente in autostrada”.

Intervistato dalla Stampa, sull’ipotesi che Viviana Parisi abbia cambiato programma, spiega: “Non ci sono testimoni che ce lo confermino. E purtroppo non ci sono registrazioni video. Le videocamere dell’autostrada sono tutte guaste e i caselli sono automatici. Tranne che all’inizio del viaggio: a Milazzo in macchina c’era lei con il figlio”. (Fonte Ansa).