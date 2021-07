I corpi di Viviana Parisi e il figlio Gioele, a 11 mesi dalla loro morte, sono ancora senza sepoltura perché non è stata depositata la consulenza che dovrebbe far luce sull’accaduto. Come se non bastasse, come denunciato dai legali della famiglia della donna, non si può neanche fare un funerale. Questo sempre perché non è ancora stata depositata la consulenza sulle cause della loro scomparsa e della loro morte.

Viviana Parisi e il figlio Gioele, il pasticcio della sepoltura

Mamma e figlio quindi non sono ancora stati sepolti perché, come denunciato dai legali della famiglia della donna, non è stata depositata la consulenza sulle cause della morte. “Stiamo ancora aspettando che la procura si pronunci – racconta Daniele Mondello, marito di Viviana e papà del piccolo Gioele – spero solo che tutto questo tempo serva per far luce su ciò che è successo”.

La morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele

Il 3 agosto 2020 Viviana Parisi racconta al marito di voler uscire per andare a comprare un paio di scarpe per il bambino. In macchina con il figlio Gioele imbocca l’autostrada per Palermo, probabilmente per raggiungere la Piramide della Luce e non ha con sé il cellulare. Di Viviana e del piccolo Gioele si perdono le tracce lo stesso giorno.

La donna viene ritrovata sotto un traliccio dell’alta tensione cinque giorni dopo la scomparsa. Le ferite sono compatibili con una caduta dall’alto e con l’aggressione di animali. Non sarebbe morta sul colpo, ma sarebbe deceduta dopo ore di agonia. Il corpo del bambino viene invece ritrovato nei boschi dopo 17 giorni di ricerche. Non si è ancora capito cosa sia realmente successo. E’ stato ipotizzato, detto e scritto di tutto, ma le cause del decesso dei due non sono mai state accertate.