Viviana Parisi, la dj scomparsa in Sicilia con il figlio (Ansa)

Viviana sta vagando in stato confusionale, forse non è nemmeno troppo lontana: lo dichiara la cognata, lo indicano gli indizi di un certo disagio.

I sintomi della depressione, i vuoti, conclamati durante il lockdown, forse incubati già dopo la nascita di Gioele. Secondo Mariella Mondello, la cognata, Viviana Parisi, 43 anni, la donna scomparsa con il figlio Gioele da 5 giorni, è “solo spaventata”.

“Mia cognata è in stato confusionale e vaga, non è stata rapita, non aveva problemi con mio fratello o con qualcuno della famiglia.

Secondo noi lei è solo spaventata. Non è stata molto bene nel periodo dei lockdown, lo so perché è stata anche a casa mia ed ho visto che era molto spaventata e depressa”.

La cognata insieme a un gruppo di amici e parenti sta cercando la donna nelle vicinanze di Caronia dove ha lasciato l’auto. Ma anche a Giardini Naxos dove sarebbe stata avvistata negli scorsi giorni.

Viviana Parisi “terrorizzata dal Covid”

“Lei durante il periodo della massima diffusione del Coronavirus – prosegue la cognata – è stata qui da noi. Era terrorizzata per il Covid soprattutto per Gioele.

Ha cominciato a pregare, leggeva la bibbia. Ha avuto una sorta di esaurimento come possono testimoniare parenti e vicini ed è stata anche portata una volta all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Era molto instabile, passava da uno stato di euforia alla depressione e temiamo possa avere avuto uno shock dopo l’incidente.

Non so perché si trovava a Caronia, mi aveva parlato qualche giorno prima della piramide della Luce di Fiumara D’arte di Motta d’affermo, dicendo di volerci andare.

Questo posto è vicino Caronia, ma non abbiamo avuto riscontro della sua presenza lì.

“L’hanno vista a Giardino, ci crediamo”

NaxosInvece le segnalazioni della sua presenza con il bambino alla villa e al parco giochi che ci sono venute da Giardini Naxos, ci sembrano attendibili.

Forse è arrivata lì con un treno o un passaggio. Un ragazzo che ci ha contattato ha detto dei particolari sul taglio dei capelli di mio nipote e sulle sue scarpe che solo chi lo ha visto poteva sapere”.

“Hanno affermato – prosegue – anche che erano trasandati e che lei aveva la testa bassa, come se fosse assorta nei suoi pensieri.

Siamo fiduciosi di riabbracciarla e voglio dire a mia cognata di tornare, noi l’aspettiamo a braccia aperte e le vogliamo tutti bene, spero sia qui con noi presto, non può vagare a lungo senza soldi”. (fonte Ansa)