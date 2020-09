L’ingegnere Roberto Consalvi analizzerà i messaggi social trovati nel cellulare di Viviana Parisi: “Potrebbero dare una direzione alle indagini sulla morte di lei e Gioele”

Messaggi sui social come Facebook, Whatsapp e Instagram, e cronologia delle ricerche internet: sono i dati estratti dal cellulare di Viviana Parisi da Roberto Consalvi, ingegnere forense incaricato della perizia sui dispositivi della mamma del piccolo Gioele Mondello.

“Quanto è stato ricavato sarà utile a imprimere una direzione alle indagini sulla morte della signora Viviana Parisi e del piccolo Gioele”, ha detto a Fanpage.it Consalvi.

“Il lavoro è solo all’inizio: domani chiederò l’incarico per un supplemento d’indagine per acquisire altri elementi. Ciò che abbiamo non è sufficiente”, ha aggiunto.

Lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi, perito incaricato dalla procura di Patti per l’autopsia psicologica della dj, vaglierà il materiale ricavato dai dispositivi. Sarà Picozzi a dover inquadrare lo stato mentale ed emotivo di Viviana Parisi.

Da chiarire anche perché la dj abbia mentito al marito, dicendo che sarebbe andata ad un centro commerciale a Milazzo quel 3 agosto. Da capire dove fosse diretta e che cosa sia successo a Sant’Agata di Militello.

L’analisi delle auto coinvolte nell’incidente

Intanto martedì 15 settembre i consulenti incaricati dalla procura di Patti (Messina) e dai familiari vedranno i due mezzi coinvolti nell’incidente nella galleria Messina-Palermo. I consulenti faranno le foto, si renderanno conto di come si presentano, dopo di che si recheranno nella galleria dell’autostrada, per le rilevazioni tecniche.

A dirlo l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele. L’avvocato ha spiegato che domani i consulenti si recheranno prima in una autocarrozzeria di Brolo dove i due veicoli si trovano sotto sequestro.

Quindi si sposteranno nella galleria Pizzo Turda dell’autostrada Messina-Catania all’altezza di Caronia dove si è verificato l’incidente per “eseguire delle misurazioni”.

Sempre domani proseguiranno anche gli accertamenti medico legali sui resti del bambino. (Fonti: Agi, Fanpage)