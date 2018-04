ROMA – Senza alcuna vergogna si è abbassato i pantaloni ed ha iniziato a toccarsi. Il tutto in mezzo ai giardinetti di Vizzolo Predabissi, comune alle porte di Milano, a pochi metri dall’area giochi dove erano presenti diversi bambini. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, aggravato proprio per la presenza dei minori.

A finire in manette è stato un ragazzo italiano di 25 anni, senza precedenti penali. Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati proprio i genitori dei piccoli presenti nell’area giochi.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Sul posto sono subito intervenuti i militari che in pochi secondi hanno costretto il 25enne a rivestirsi e lo hanno portato via.