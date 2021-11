Vo’ Euganeo, il Comune della prima vittima italiana per Covid alle prese con i no vax: 18,7% di non vaccinati (foto Ansa)

Vo’ Euganeo, il comune veneto della prima vittima italiana per coronavirus, ha una media di cittadini non vaccinati di quattro punti in più rispetto alle media veneta e di sei punti in più rispetto alla media nazionale.

Vo’ Eugeneo, racconta la Stampa, ha una percentuale di cittadini “non vaccinati-non prenotati”, come vengono definiti i no vax nel lessico neutrale dei funzionari sanitari, pari al 18,7%, ovvero 557 persone sulle 2.975 vaccinabili (e su 3.277 residenti). E così Vo’ Euganeo si trova al centesimo posto, su centouno, nella classifica provinciale dei Comuni più vaccinati.

Le parole del dottor Piero Realdon

Forse a questo punti ci vorrebbe un antropologo. Ci scherza su, ma neanche troppo, il dottor Piero Realdon, coordinatore della Ulss 6 Euganea: “Hanno sperimentato il fuoco nemico eppure…Bisognerebbe fare un’analisi sociologica più che clinica. Anzi, forse ci vorrebbe un antropologo”.

Le parole del sindaco

“Comunque siamo sopra l’80% di vaccinati – chiarisce il primo cittadino Giuliano Martini -. E per fortuna pur facendo tanti tamponi trovo pochi positivi: lunedì e martedì nessuno, mercoledì soltanto uno su 75 test. Per provare a migliorare le cose a metà dicembre faremo anche un Vax Day: in un Comune vicino ha funzionato”.

“I vaccini sono una nota dolente – spiega un medico alla Stampa-. Ovviamente ci si aspetterebbe che in un Comune segnato da questa esperienza ci sia una sensibilità particolare e non il contrario. Io ai vaccini ci ho sempre creduto e sono soddisfatto di aver convinto l’85% dei miei pazienti. Con questa nuova ondata di variante Delta ho già contato 25 infettati, e fra questi c’erano venti non vaccinati. Ora spero negli effetti del Super Green Pass”.