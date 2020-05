Vo’ Euganeo, il sindaco: “Ora temiamo chi viene da fuori”

ROMA – Era il 21 febbraio quando a Vo’ Euganeo spuntarono i primi due contagiati.

Ora, a distanza di tre mesi, dopo due turni completi di tamponi e uno screening epidemiologico, screening ai quali la popolazione si è sottoposta volontariamente, il paese conta un solo contagiato.

Il sindaco Giuliano Martini non è però ancora sereno:

“Non sono preoccupato per i miei cittadini che hanno sviluppato una disciplina ineccepibile in tema di igiene e distanziamento, ma – spiega il primo cittadino – sono preoccupato per la gente che viene da fuori.

In questa nuova fase 2 sono corsi qui stormi di ciclisti tutti ammassati l’uno sull’altro, corrono vicini, parlano senza mascherina, si fermano ai bar, tutto come se fino ad ora avessimo scherzato.

Vorrei dire loro che non è così, che noi abbiamo pagato prima di tutti e pagheremo ancora la drammatica crisi economica per lo stop delle aziende.

“Ma noi di Vo’ siamo stati ligi alle regole, è inammissibile che il comportamento sconsiderato di qualcuno metta in pericolo tutti gli altri, chiediamo rispetto e attenzione alle regole – conclude il sindaco – la responsabilità è di tutti, Vo’ ha fatto la sua parte, ora tocca anche agli altri fare un passo in più verso la responsabilità”. (Fonte: Ansa).