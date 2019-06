BRESCIA – Muore a 21 anni schiantandosi in auto lungo una galleria. Tragico incidente all’alba sulla Ss 45ter, in territorio di Vobarno (Brescia). Poco dopo le 5 di questa mattina, 1 giugno, all’interno del tunnel La Guardia il 21enne originario di Rezzato si è schiantato contro un pullman di linea della ditta Nicolini. Feriti, ma fortunatamente in modo non grave, i soli due occupanti del pullman, che stavano andando a prendere una comitiva in partenza per un viaggio in Francia. L’impatto non ha lasciato scampo al giovane.

Secondo la Polizia stradale, la vettura fuori controllo avrebbe invaso la corsia opposta forse per un colpo di sonno accusato dal conducente. Inutile ogni tentativo di salvare il giovane, per il quale sono accorsi personale sanitario e Vigili del Fuoco di Salò. (fonte AGI)