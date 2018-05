BRESCIA – E’ uscita di casa e ed è stata travolta da una macchina asfaltatrice proprio nel centro di Vobarno, in provincia di Brescia, la mattina del 25 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino e si è rivelato fatale per una donna di 75 anni. Inutili i tentativi di soccorso, le ferite erano troppo gravi e la donna è morta.

Il quotidiano Il Giorno scrive che la donna, residente a Volbarno, era appena uscita di casa quando è stata travolta dal mezzo che stava facendo retromarcia: