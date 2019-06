ROMA – Almeno per due ore, dalle 16 circa alle 18, si sono riscontrati diversi problemi in tutta Italia per i clienti Vodafone. Malfunzionamenti che hanno riguardato sia la rete fissa sia quella mobile. Problemi sono stati riscontrati anche per contattare il numero verde della compagnia telefonica. Ma alle 18 circa i malfunzionamenti sembrano rientrare.

Intorno alle 17 il sito Downdetector aveva registrato numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8mila, che si concentravano nelle città più grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l’hashtag #vodafonedown è al numero uno tra i trending topic e ha scalzato #RadioRadicale. Le lamentele hanno riguardato i clienti privati e business. La compagnia non ha ancora fatto annunci in merito.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO