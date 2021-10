Voghera: assessore Adriatici libero. E’ libero dalla notte scorsa l’ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici. Ai domiciliari del 20 luglio scorso, ha ucciso con un colpo di pistola durante una colluttazione in piazza Meardi Youns El Bossettaoui, marocchino di 38 anni.

Voghera: assessore Adriatici libero

La misura, infatti, ha perso di efficacia e l’uomo politico è pertanto in libertà. Una richiesta di revoca di custodia cautelare da parte della Procura di Pavia nei giorni scorsi è stata rigettata dal gip che ha preso atto come il provvedimento fosse diventato inefficace per Adriatici, difeso dagli avvocati Gabriele Pipicelli e Colette Gazzaniga.

Eccesso colposo di legittima difesa

Il reato rimane l’eccesso colposo di legittima difesa. Il gip (di Pavia, Maria Cristina Lapi) che aveva disposto i domiciliari non escludeva che, con gli sviluppi processuali, potesse cambiare. Resta “la grave sproporzione tra azione e aggressione subita”, considerava il giudice. Che va “valutata considerando le qualità professionali di Adriatici” dalle quali “deriva un’aspettativa comportamentale proporzionalmente inversa rispetto alla condotta tenuta”.