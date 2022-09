Voghera (Pavia), 58enne inciampa mentre attraversa i binari e viene investito da un treno: è grave

Le sue condizioni vengono giudicate gravi. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sembra che l'uomo sia inciampato mentre stava attraversando i binari, finendo sotto un treno di passaggio in stazione.

