PAVIA – Ha litigato con la madre e così una ragazzina di 14 anni si è lanciata dalla finestra della sua casa al primo piano di un palazzo di Voghera, in provincia di Pavia. La ragazzina è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove è ricoverata per diverse fratture, ma le sue condizioni non sembrano gravi.

Il fatto è accaduto la sera del 16 ottobre poco dopo le 10. Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina ha avuto un’accesa discussione con la madre e al termine ha aperto la finestra e si è lanciata nel vuoto. Sono stati attimi di paura per i suoi familiari e per gli altri condomini.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri che ora cercheranno di far luce sulle cause che hanno indotto la ragazzina a compiere il gesto. (Fonte ANSA)