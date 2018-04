ROMA – Una coppia di turisti di Castelfranco, Francesco Borsin e Anna Lafisca insieme ad altri veneti di Fossalta di Piave e di Mestre, è rimasta bloccata in aeroporto a Praga da domenica pomeriggio alle 14 perché il volo Volotea per Venezia è stato ripetutamente cancellato. Sono rientrati solo oggi, martedì 24 aprile, a proprie spese e con un furgone preso a noleggio con una spesa di 722 euro.

“Una situazione assurda” spiegano i coniugi al Gazzettino. La coppia aveva acquistato un biglietto di volo per un fine settimana a Praga: decollo venerdì da Venezia e ritorno previsto per il tardo pomeriggio di domenica. “Mai avremmo immaginato una conclusione del genere”.

Domenica si sono presentati all’aeroporto di Praga, ma il volo era cancellato. “Quello previsto per le 14 senza una spiegazione, poi ci hanno detto che un volo era previsto per le 19. Abbiamo atteso in aeroporto ma al momento di imbarcarci altra sorpresa: ancora una cancellazione. Così dalla compagnia ci hanno dato un voucher per una notte in albergo ma per raggiungerlo dovevamo prendere un taxi a nostre spese. Così abbiamo fatto anche se parecchio contrariati”.

La coppia si è ripresentata in aeroporto lunedì. “Il volo delle 14 è stato nuovamente cancellato e sul tabellone scrivono che è previsto per le 19. Solo che ho chiamato Volotea e loro di questo volo delle 19 non ne sanno nulla anzi, un passeggero che è anche assistente di volo ha chiamato i colleghi a Venezia che gli hanno detto che alle 19 non c’è nessun volo Volotea. Una situazione anomala per non dire assurda”.