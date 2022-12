Voli per la Sicilia, tariffe alle stelle: faro Antitrust. L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita per stabilire se abbiano distorto la concorrenza aumentando i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia durante le festività natalizie.

L’autorità ha deciso di dare seguito ad un esposto presentato dal Codacons Sicilia il 13 dicembre, ritenendo che le eventuali distorsioni dei prezzi “risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell’attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d’acquisto” delle famiglie.

L’aumento indiscriminato delle tariffe è una certezza circostanziata dai fatti: basta guardare all’agenda voli del presidente della Regione.

Per quattro tratte più di 4mila euro su Ita

Per quattro tratte (andata e ritorno) da Palermo a Roma e per due con destinazione Milano, l’ufficio di Renato Schifani ha speso 4.128 euro. E’ quanto risulta dai decreti di liquidazione delle missioni effettuate dal governatore, dal 25 ottobre all’ultima che risale al 13-14 dicembre.

La somma più alta riguarda l’ultima missione. Schifani è volato a Milano tre giorni fa, il giorno dopo da Milano ha preso un volo per Roma (ore 10) e in serata (ore 22) il rientro dalla Capitale a Palermo: 1069,9 euro il costo dei tre voli, tutti della compagnia Ita. Nei giorni scorsi il governatore aveva annunciato anche lui una denuncia della regione Sicilia all’Antitrust per i prezzi troppo elevati.