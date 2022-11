Ha dell’incredibile la richiesta rivolta da una signora di Volla (Napoli) all’equipe della Croce Rossa di Ercolano, da lei richiesta telefonicamente per soccorrere a casa il figlio, che a suo dire non stava bene. Dopo la segnalazione alla centrale operativa, un’ambulanza si è recata all’abitazione, dove medico e operatori hanno trovato il ragazzo chiuso in bagno a fumare una sigaretta, e dove la madre ha chiesto loro di spostare i mobili del salotto per poter inserire una presa del televisore.

Chiama l’ambulanza per il figlio. Poi l’assurda richiesta agli operatori

Quando i soccorritori le hanno fatto presente che spostare mobili non è loro compito la signora ha esclamato: “Ormai siete qui”. E quando è arrivato un nuovo rifiuto ha insistito perché il ragazzo, secondo lei alle prese con un momento di agitazione, fosse portato al pronto soccorso. Nel frattempo inoltre un uomo di Portici, non potendo aspettare l’ambulanza, ha dovuto accompagnare con mezzi propri in ospedale il figlio di 3 anni, vittima di una crisi respiratoria. La situazione è stata denunciata dalla Croce Rossa.

