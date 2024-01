Era in partenza da Venezia per arrivare a Roma il volo Ita Airways. Ma quel il 17 novembre 2022 la tratta fu cancellata, e ora un uomo del Trevigiano, che ha fatto ricorso per via della comunicazione del volo cancellato arrivata con poco preavviso, ha ricevuto un risarcimento di 347 euro.

La decisione è stata del Giudice di Pace di Venezia, che, pochi giorni fa, ha disposto il pagamento della cifra da parte di Ita Airways nei confronti del passeggero. “Il Giudice di Pace di Treviso – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso il passeggero – ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato, con i passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.

