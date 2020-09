Incidente mortale questa mattina, 1 settembre, lungo l’autostrada A5 per Aosta, all’altezza dello svincolo di Volpiano.

Tragedia questa mattina, martedì 1 settembre, sull’autostrada A5 Torino-Aosta. Per cause in fase di accertamento, all’altezza dello svincolo per Volpiano si è verificato un incidente che è costato la vita ad una persona.

Coinvolte nello schianto una Volkswagen Up e una Citroen C1 che hanno terminato la loro corsa nella scarpata adiacente all’autostrada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.

Gli agenti della polizia stradale stanno cercando di chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenute diverse equipe mediche del 118. (fonte LA STAMPA)