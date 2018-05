TORINO – Minacciato di morte dal titolare per firmare una lettera di dimissioni. Il titolare dell’azienda ha portato il dipendente in aperta campagna a Volpiano, vicino Torino, e poi gli ha puntato contro una pistola, minacciando di ucciderlo se non avesse firmato per il suo licenziamento.

Carlotta Rocci sul quotidiano Repubblica scrive che la vittima delle minacce è un romeno di 36 anni e che a scatenare la reazione del suo capo sia stata la richiesta di saldare gli arretrati mai percepiti. Con queste accuse sono finiti in manette Luca Staropoli, il titolare italiano di 40 anni, e Florent Ndreu, 32 anni, e Arben Turtelli, 42 anni, entrambi albanesi, i complici armati di pistola: