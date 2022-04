Voragine in strada al Pigneto, a Roma: camion betoniera vi sprofonda dentro. Secondo caso in pochi mesi (Foto d’archivio Ansa)

Ancora una voragine in strada a Roma: la grossa buca nel manto stradale si è aperta al Pigneto, alla periferia della Capitale. Un camion betoniera vi è in parte sprofondato dentro.

E’ accaduto intorno alle 11:30 di oggi, giovedì 28 aprile.

Voragine in strada al Pigneto, a Roma: camion vi sprofonda dentro

Sul posto, in via Niccolò Piccinino, sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del V gruppo Prenestino.

La zona interessata, da via Riccio da Parma a piazza dei Condottieri, è stata chiusa al traffico in attesa della rimozione della betoniera da parte dei vigili del fuoco.

Voragine al Pigneto a Roma: i precedenti

Nella stessa zona romana del Pigneto già in passato si sono aperte voragini in strada. L’ultima volta risale allo scorso novembre, quando in via Guglielmo Albimonte si aprì una buca profonda cinque metri.

Tre anni fa, nel maggio del 2019, una scena analoga si presentò in via Giovanni Agostini. Anche in quel caso un camion venne in parte inghiottito dalla voragine.