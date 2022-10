A Villaricca in provincia di Napoli, una voragine improvvisa si è aperta in strada dopo un boato improvviso. Un palazzo che si trova in via Palermo 72 è ora in bilico e sei famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Sul posto sono intervenuto i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale dell’azienda del gas che hanno messo in sicurezza la zona.

Voragine improvvisa in strada: palazzina in bilico viene evacuata

La voragine è particolarmente ampia. Si è aperta dopo un boato che ha richiamato l’attenzione dei residenti che sono scesi in piazza. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Si lavora per la messa in sicurezza della palazzina che ora appare in “bilico”. Per farlo si è proceduto alla rimozione di un’auto rimasta parzialmente in bilico sull’orlo della voragine.

La maxivoragine provocata da infiltrazioni d’acqua

La voragine è stata con molta probabilità provocata da infiltrazioni d’acqua. Lo smottamento ha interessato un’ala del palazzo. Ora si sta lavorando per constatare i danni ai sottoservizi ed evitare altri smottamenti.

